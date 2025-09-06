‘tana’-per-sinner,-fallisce-l’agguato-a-coach-cahill

sabato, 6 Settembre , 25

Atletica, sì di Tamberi ai Mondiali: “Ci vediamo a Tokyo”

(Adnkronos) - Gianmarco Tamberi partirà per i Mondiali...

Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l’omaggio del Lido

(Adnkronos) - La Mostra del Cinema di Venezia...

Venezia 82, Jarmusch Leone d’oro: “Non distribuirò il mio film in Israele”

(Adnkronos) - "Non voglio sostegno dal governo israeliano,...

Incidente funicolare Lisbona causato da disconnessione cavo tra le due cabine

(Adnkronos) - Le autorità portoghesi hanno pubblicato i...
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Tana per Jannik Sinner agli US Open 2025. L’azzurro, che domani nella finale del torneo affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz, nelle 2 settimane a New York è stato protagonista di una serie di siparietti con il suo team. Gli ‘agguati’ all’osteopata Andrea Cipolla sono stati documentati ampiamente nelle sedute di riscaldamento prima delle partite. Ora, su X rimbalza il video dell’ultima ‘performance’ di Sinner, che prova a beffare il coach Darren Cahill. 

 

 

L’azzurro si apposta dietro una colonna in attesa probabilmente di saltar fuori al passaggio dell’allenatore australiano. Il piano del numero 1 del mondo, però, naufraga miseramente. Cahill si accorge del maldestro tentativo, niente blitz. Sinner rimandato come giocatore di nascondino. 

 

