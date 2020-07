“Prive di qualsiasi fondamento”. È la reazione di Eni alle richieste di condanna a 8 anni di reclusione avanzate dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale per Claudio Descalzi, Paolo Scaroni e altri manager della società sotto processo per il presunto pagamento nel 2011 di una tangente da 1,092 miliardi di dollari che Eni e Shell avrebbero versato per ottenere una licenza del giacimento Opl-245 in Nigeria. Descalzi, oggi ad di Eni, all’epoca dei fatti era direttore generale della divisione Exploration & Production della società, Scaroni era amministratore delegato. La procura ha chiesto la condanna per corruzione internazionale, reato contestato anche all’ex direttore generale della divisione Exploration &

L'articolo Tangenti Nigeria. Eni: richieste prive di fondamento

