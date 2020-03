Tanta corsa, giocate di qualità e grande personalità: Bennacer ha già convinto il Milan

Sbarcato in rossonero in questa stagione tra l’indifferenza generale, Ismael Bennacer nella sua prima annata con il ​Milan si sta rivelando una piacevole sorpresa tanto che il club meneghino gli ha già rinnovato la fiducia in vista del prossimo anno. Acquistato per una quindicina di milioni di euro dall’Empoli, dopo un inizio di campionato in cui è stato impiegato poco (anche per via di una condizione fisica non proprio ottimale a causa della Coppa d’Africa terminata a luglio inoltrato) il… continua a leggere sul sito di riferimento