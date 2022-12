Tanta musica per un capodanno lungo tre giorni

NAPOLI – “Un milione di turisti è in arrivo nella nostra città: da molti mesi l’Amministrazione si sta adoperando per accoglierli al meglio. In che modo? Agendo su più fronti con una strategia unitaria e ambiziosa. Intensificando la pulizia delle strade, praticando la visione policentrica che valorizza i territori come già accaduto con le rassegne Vedi Napoli e poi torni, Affabulazione e Uanema, dislocando nei vari quartieri giovani tutor, ma soprattutto proponendo un’articolata programmazione culturale. È questa la grande novità che intendiamo offrire ai napoletani e che può essere utile ad intercettare in anticipo i nuovi flussi turistici”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla conferenza stampa di presentazione degli eventi in cartellone per il Capodanno in città.

CAPODANNO A NAPOLI: TORNA LA FESTA DOPO IL COVID

“Dopo l’anno scorso – ha sottolineato il primo cittadino – in cui il concerto di Capodanno, con uno spettacolo di altissimo spessore come Passione, fu trasmesso in streaming senza pubblico a causa della nuova ondata pandemica, quest’anno abbiamo predisposto un vero e proprio palinsesto ricco di eventi, iniziative e spettacoli dal vivo. Per tre giorni, per l’intero arco della giornata, in vari luoghi della città e provando a soddisfare tutti i gusti. Il tutto nel segno della contaminazione e dell’inclusione, due cardini fondamentali del nostro agire amministrativo. Da Nisida a Ponticelli, passando per la valorizzazione della Galleria Umberto, all’insegna della tradizione, ma anche – ha concluso Manfredi – con quello spirito internazionale che conferma Napoli come inarrivabile capitale europea”.

CAPODANNO A NAPOLI: MUSICA E ANCORA MUSICA

Nel solco tracciato dall’Amministrazione comunale, con le molteplici attività già realizzate nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, anche le iniziative di Capodanno 2022 rispecchieranno l’idea di una “capitale ricca di musica, che punta a rafforzare e migliorare l’offerta turistica”. Si partirà il 29 dicembre con Qualcosa arriverà Audiovisual live performance, un vero e proprio omaggio in memoria di Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo fatto da giovani talenti. L’appuntamento è in Galleria Umberto I, a partire dalle 19:00 con ingresso libero fino ad esaurimento capienza.

Il 30 dicembre sarà la volta di That’s Napoli live show, spettacolo musicale, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, all’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida alle 10:30. E ancora, Il castello musicante, pensato per i bambini, in programma al Maschio Angioino, dalle 10:00 alle 20:00, a ingresso libero. Alle 21, ma in piazza del Plebiscito, il concerto di RKomi con la partecipazione di La Niña, LNDFK, Nziria, Lil Jolie e le promesse: Ste, Rama, Gaiè.

CAPODANNO A NAPOLI: IL 31 DICEMBRE SI BALLA SUL LUNGOMARE

il 31 dicembre si parte dal concerto di capodanno dell’Orchestra giovanile Nuova Scarlatti in programma, alle 12, al Palavesuvio con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Alle 21:30 partirà la grande festa in piazza del Plebiscito con Peppe Iodice e il cast di Peppy Night (Francesco Mastandrea, Francesco Procopio) Daniele decibel Bellini. Ad animare l’appuntamento Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Peppino Di Capri, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi. Dopo la mezzanotte gran finale con dj set Daniele Decibel Bellini e live di Lucariello e Franco Ricciardi in concerto.

Infine, due palchi sul Lungomare per Etnica con musica, luci e arti performative. Dalle 22:00 del 31 dicembre 2022 e fino all’alba del 1 gennaio 2023, una originale e trasversale miscela musicale fonderà i ritmi, i sound e le lingue delle diverse etnie che si affacciano sul Mare di Mezzo con l’elettronica e la dance prodotta all’ombra del Vesuvio.

