Tante richieste per Rugani. Ci provano una big e la Samp. E la Juve riparla di Audero

Daniele Rugani via dalla ​Juventus?​ Il difensore centrale potrebbe andare via al termine della stagione, nonostante il rinnovo fino al 2024 firmato poche settimane fa, ma potrebbe andare via già a gennaio. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Sampdoria avrebbe individuato in Rugani un possibile rinforzo per il mese di gennaio. Il club di Ferrero, che sta provando a ingaggiare Tonelli del Napoli, ha chiesto informazioni alla Juventus anche per Daniele Rugani Contatti tra i club in… continua a leggere sul sito di riferimento