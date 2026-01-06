“tanti-auguri-befana”:-bufera-sul-post-del-sindaco-roberto-dipiazza-contro-elly-schlein

ROMA – Nel giorno dell’Epifania, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha pubblicato sui suoi profili social un post che ha rapidamente trasformato un semplice augurio in una polemica politica a livello nazionale. Il primo cittadino ha condiviso sui social una immagine modificata in cui il volto di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, è stato sovrapposto a quello di una Befana accompagnata dalla breve didascalia: “Tanti auguri Befana”.

L’immagine ha suscitato immediatamente forti reazioni da parte dell’opposizione. I membri del Partito Democratico (PD) hanno definito il gesto “sessista, volgare e offensivo”, contestando l’uso di un fotomontaggio di una figura pubblica femminile in un ruolo caricaturale. Secondo la segretaria regionale del PD Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, l’immagine non costituisce né satira né ironia, ma rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di una donna e di chi ricopre ruoli istituzionali.

La vicenda ha superato il dibattito locale, attirando critiche anche da commentatori nazionali. Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha condiviso l’immagine commentando la scelta del sindaco, chiedendosi come un rappresentante istituzionale di una città importante potesse pubblicare un post di questo tipo associando il volto di un leader politico avversario a una caricatura festiva. Anche l’ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini ha reagito al post con commenti di disappunto, definendolo “penoso e triste”.

