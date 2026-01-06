martedì, 6 Gennaio , 26

Ucraina, Palazzo Chigi: “Usa e Europa compatti, passi avanti su garanzie per Kiev”

(Adnkronos) - Europa e Stati Uniti compatti nel...

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp

(Adnkronos) - 'Scuole chiuse domani a Roma', la...

CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club

(Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica...

Lecce-Roma 0-2, il match in diretta

(Adnkronos) - Lecce e Roma si affrontano nel...
“tanti-auguri-befana”:-bufera-sul-post-del-sindaco-roberto-dipiazza-contro-elly-schlein
“Tanti auguri Befana”: bufera sul post del sindaco Roberto Dipiazza contro Elly Schlein

“Tanti auguri Befana”: bufera sul post del sindaco Roberto Dipiazza contro Elly Schlein

Politica“Tanti auguri Befana”: bufera sul post del sindaco Roberto Dipiazza contro Elly Schlein
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Nel giorno dell’Epifania, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha pubblicato sui suoi profili social un post che ha rapidamente trasformato un semplice augurio in una polemica politica a livello nazionale. Il primo cittadino ha condiviso sui social una immagine modificata in cui il volto di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, è stato sovrapposto a quello di una Befana accompagnata dalla breve didascalia: “Tanti auguri Befana”.

L’immagine ha suscitato immediatamente forti reazioni da parte dell’opposizione. I membri del Partito Democratico (PD) hanno definito il gesto “sessista, volgare e offensivo”, contestando l’uso di un fotomontaggio di una figura pubblica femminile in un ruolo caricaturale. Secondo la segretaria regionale del PD Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, l’immagine non costituisce né satira né ironia, ma rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di una donna e di chi ricopre ruoli istituzionali.

La vicenda ha superato il dibattito locale, attirando critiche anche da commentatori nazionali. Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha condiviso l’immagine commentando la scelta del sindaco, chiedendosi come un rappresentante istituzionale di una città importante potesse pubblicare un post di questo tipo associando il volto di un leader politico avversario a una caricatura festiva. Anche l’ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini ha reagito al post con commenti di disappunto, definendolo “penoso e triste”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.