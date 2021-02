Tanti auguri Elisabetta Gregoraci: al Gf Vip si festeggia il compleanno dell’ex gieffina | Video Mediaset

Buon Compleanno Elisabetta Gregoraci! Per festeggiare il compleanno di Elisabetta i quattro Vip uomini della Casa la raggiungono in Studio e le fanno un’incredibile sorpresa. La showgirl, viene festeggiata nello studio del GF come una regina. Nel pomeriggio le vip hanno preparato per lei una torta che viene fatta arrivare in studio con l’ausilio dei ragazzi. Un trionfo, un tripudio per questa concorrente veramente singolare che ci lascia a bocca aperta, dal momento che ha lasciato il gioco due mesi fa! Ecco il Video Mediaset.

