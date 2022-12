Tanzania, all’ambasciatore Ue Fanti l’Ordine della Stella d’Italia

Nel grado di commendatore, da parte del presidente Mattarella

Roma, 1 dic. (askanews) – A seguito del grazioso conferimento all’Ambasciatore dell’Unione Europea in Tanzania, Manfredo Fanti, dell’Onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Commendatore da parte del Signor Presidente della Repubblica, Professor Sergio Mattarella, si è tenuta mercoledì 30 novembre presso la residenza dell’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam la consegna del Diploma e delle Insegne magistrali.

L’Ambasciatore Marco Lombardi, nel corso di una cerimonia all’insegna della massima sobrietà, ha letto la motivazione del conferimento che ha posto in rilevo l’importante ruolo svolto dall’Ambasciatore Fanti nel rilancio delle relazioni tra UE e Tanzania. Parole di riconoscenza – si legge in una nota – sono state espresse da Lombardi nei confronti di tutti i Signori Connazionali che lavorano all’interno delle Organizzazioni Internazionali ed in particolare dell’Unione Europea, nostra casa comune.

L’ambasciatore Manfredo Fanti, con l’importante lavoro svolto in Tanzania, non ha solamente contribuito ad accrescere, in un’ottica win-win, i rapporti con Dodoma, ma anche – conclude la nota – a rafforzare l’immagine dell’Unione Europea sia presso gli italiani che gli atri cittadini europei.

