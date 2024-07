taormina,-il-30-luglio-la-manon-lescaut-arriva-al-teatro-antico

Nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dalla morte di Puccini

Roma, 14 lug. (askanews) – Nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, scomparso a Bruxelles il 29 novembre del 1924, il Teatro Antico di Taormina accoglierà, il 30 luglio, per la prima volta nella sua suggestiva cornice, la rappresentazione di Manon Lescaut, la struggente opera composta in quattro atti che rappresenta un capolavoro assoluto della storia del melodramma.

La messa in scena dell’opera porta la firma di Enrico Castiglione, sia per la regia che per le scene, che proprio con Manon Lescaut vede il suo ritorno al Teatro Antico di Taormina dopo sette anni di assenza.

Questo ritorno rappresenta la rinascita della stagione lirica del Teatro Antico di Taormina, da lui stesso avviata nel lontano 2007 con la Medea di Luigi Cherubini, in quanto Enrico Castiglione vi ritorna non solo come regista e scenografo di Manon Lescaut, ma anche nella veste di direttore artistico del Taormina Opera festival.

Tra gli interpreti, Martina Serafin nel ruolo di “Manon Lescaut” e Kristian Benedikt nel ruolo del Cavaliere “Des Grieux”, nonché Lucio Gallo nel ruolo di “Lescaut”, coadiuvati da Luca Simonetti, Andrea Tablili, Filippo Micale, Valentina Coletti, Giovanni Di Mare, Angelo Nardinocchi nei vari ruoli.

