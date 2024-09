Taormina Opera Festival, si abbassa il sipario con omaggio a Puccini

Il 27 Settembre le stelle della lirica sotto la direzione di Enrico Castiglione

Roma, 14 set. (askanews) – Il Taormina Opera Festival conclude la stagione estiva fortemente voluta dal Comune di Taormina con l’atteso concerto commemorativo dedicato a Giacomo Puccini nel 100° anniversario della morte.

Il prossimo 27 settembre Taormina renderà infatti omaggio a Giacomo Puccini con il Puccini Opera Gala, concerto che vedrà sul palcoscenico un quartetto di cantanti internazionali che hanno segnato la propria carriera proprio nel solco delle opere di Puccini: il soprano Amarilli Nizza, il tenore Dario Di Vietri, il soprano Kristin Sampson e il baritono Franco Pomponi, tutti al debutto sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, ma star affermate nei maggiori teatri del mondo, dal Metropolitan di New York all’Opera di Parigi e al Teatro alla Scala di Milano, solo per citarne alcuni.

Si tratta di un concerto ideato dal regista e scenografo Enrico Castiglione, tornato quest’anno al Teatro Antico innanzitutto come regista della Manon Lescaut messa in scena alla fine del mese di luglio, trasmessa televisivamente con grande successo in Italia da Rai 5, nonché come direttore artistico proprio del Taormina Opera Festival, dopo esser stato protagonista assoluto della musica e della danza a Taormina per oltre un decennio come storico e più longevo regista e direttore artistico di Taormina Arte.

