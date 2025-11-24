martedì, 25 Novembre , 25
Tap Air Portugal celebra il Brasile con evento su Amazzonia
Roma, 24 nov. (askanews) – TAP Air Portugal, in collaborazione con l’Ambasciata del Brasile in Italia ed Embratur – Agenzia Brasiliana per la Promozione Internazionale del Turismo – ha promosso l’evento “Amazzonia. Diari di un Viaggio Straordinario”, ospitato nei prestigiosi spazi di Palazzo Pamphilj, sede dell’Ambasciata del Brasile.

L’evento, rivolto agli operatori del turismo, ai partner commerciali e al pubblico, si inserisce nel percorso di valorizzazione delle connessioni culturali e turistiche tra Europa e Brasile e ha rappresentato un’occasione unica per esplorare l’immaginario e la realtà dell’Amazzonia attraverso testimonianze, immagini e narrazioni d’autore. Contributi filmati inediti hanno permesso agli ospiti di immergersi nei paesaggi, e nella straordinaria biodiversità del territorio amazzonico.

La serata, a cui ha presenziato l’ambasciatore del Brasile in Italia, S.E. Renato Mosca, ha visto anche la partecipazione dello scrittore Daniele Petruccioli, autore del libro “In Amazzonia” (Perrone, Roma 2023), che ha condiviso con il pubblico riflessioni, aneddoti e suggestioni sul suo viaggio nel cuore verde del Brasile.

TAP Air Portugal consolida così ulteriormente il proprio ruolo di vettore di riferimento tra Italia e Brasile grazie a un network capillare che collega ogni giorno Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze e Napoli – a Lisbona, da cui partono comode coincidenze verso 14 destinazioni brasiliane.

Con oltre 80 frequenze settimanali tra Europa e Brasile, TAP si conferma la compagnia aerea europea leader sul mercato brasiliano, offrendo ai passeggeri italiani una delle opzioni più rapide, flessibili e convenienti per raggiungere il Paese sudamericano, sia per turismo che per viaggi d’affari.

