Tap è la compagnia aerea più sicura d’Europa

Al primo posto la Air New Zealand

Roma, 13 gen. (askanews) – Nel 2025, TAP si riconferma la compagnia aerea più sicura d’Europa nella classifica stilata da Airline Ratings con le prime 25 compagnie più sicure al mondo.

Queste sono, nell’ordine: 1. Air New Zealand; 2. Qantas; 3. Cathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates (3 ex aequo); 4. Virgin Australia; 5. Etihad Airways; 6. ANA; 7. EVA Air; 8. Korean Air; 9. Alaska Airlines; 10. Turkish Airlines (THY); 11. TAP Air Portugal; 12. Hawaiian Airlines; 13. American Airlines; 14. SAS; 15. British Airways; 16. British Airways; 17. British Airways; 18. Airways. British Airways; 16. Iberia; 17. Finnair; 18. Lufthansa/Swiss; 19. JAL; 20. Air Canada; 21. Delta Airlines; 22. Vietnam Airlines; 23. United Airlines.

AirlineRatings.com classifica le 25 compagnie aeree più sicure al mondo basandosi sul loro storico di incidenti gravi negli ultimi due anni, su età e dimensioni della flotta, tasso di incidenti, numero di vittime, redditività, certificazione IOSA, audit ICAO per Paese o qualifiche e formazione dei piloti, integrando questi dati con consulenze con istruttori di volo ed esperti di aviazione.