TAP riprende i voli perché la distanza tra i passeggeri è assicurata

La compagnia di bandiera TAP riprenderà i primi voli internazionali giovedì prossimo, e il Portogallo ha deciso di limitare l’occupazione degli aerei in modo tale da rispettare la regola del distanziamento sociale tra passeggeri. Verrà definita “una distanza adeguata tra i passeggeri” in modo tale da “garantire la loro sicurezza”, si legge nel decreto governativo che prevede tuttavia eccezioni in particolare per i voli che effettuano operazioni di rimpatrio.

In questo caso, i passeggeri dovranno essere collocati in modo da rispettare una distanza tra loro “in funzione della capacità dell’aeromobile e del numero di passeggeri”. TAP Air Portugal,

