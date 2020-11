Tapiro d’oro a Luca Argentero da Striscia la Notizia | Video Mediaset

Qualche giorno fa vi abbiamo dato notizia dello sfogo di Luca Argentero sui social, che con la compagna, hanno “denunciato” il modus operandi di due importanti settimanali, che hanno pubblicato – senza il consenso – degli scatti riconoscibili della figlia di 5 mesi che l’attore ha avuto con la compagna Cristina Marino. Stasera, l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, ha consegnato un tapiro, perchè sarà piuttosto “attapirato” tanto che non risparmia qualche frecciatina ai direttori delle due testate Alfonso Signorini e Umberto Brindani, direttori rispettivamente dei settimanali “Chi” e “Oggi”: “Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo? – afferma Argentero – Questo dimostra la malafede e che per loro l’importante è che qualcosa appaia, che si venda una copia in più». Ecco Il video Mediaset della consegna del tapiro all’interno del tg satirico di Antonio Ricci.

