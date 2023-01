“Taq”, sbanca il podcast sportivo di Luca Ravenna e Daniele Tinti

Primo episodio in vetta alla classifica “Top podcast”

Roma, 12 gen. (askanews) – Il 2023 di Luca Ravenna inizia bene: reduce da un anno di traguardi, lo stand up comedian debutta al primo posto della classifica “Top Podcast” di Spotify Italia con il primo episodio di “TAQ – Tutti Allenatori Qui”, il nuovo podcast originale Spotify dedicato al mondo dello sport, realizzato insieme al comico e collega romano Daniele Tinti.

Non è la prima volta che Luca Ravenna conquista la vetta di questa chart, raggiunta nel 2020 con l’esordio del seguitissimo Cachemire Podcast insieme a Edoardo Ferrario, adesso in corsa con la terza stagione. Una costante collezione di trionfi che nel 2022, dopo aver accolto più di trentamila spettatori nelle date italiane dello show 568, l’ha portato ad essere il primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare in Europa con il tour tutto sold-out 568 – Erasmus edition.

“Taq – Tutti Allenatori Qui” si presenta quindi come una nuova, entusiasmante sfida, in onda tutti i lunedì, per 45 minuti di racconti e highlights dalla settimana sportiva tra calcio, basket, sport americani e attualità.

