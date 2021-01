Tar Campania “Dall’1 febbraio scuole superiori in presenza”

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Tar Campania boccia per la seconda volta in tre giorni il Presidente della Regione Vincenzo De Luca sul delicato tema della chiusura delle scuole. Dopo aver sancito la riapertura immediata per le elementari e prossima per le medie, che da lunedì dovranno tornare alle lezioni in presenza, arriva la decisione sugli istituti secondari superiori. Il presidente Maria Abruzzese, della quinta sezione del tribunale amministrativo regionale, accoglie nuovamente l’istanza cautelare presentata da famiglie e Codacons e ordina a Palazzo Santa Lucia di “conformarsi a quanto prescritto nel Dpcm”. Nello specifico, si legge nel decreto, entro l’1 febbraio bisognerà effettuare una “ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza” e la Regione “dovrà individuare,

