Taranto, 84enne trovato morto in casa: sul corpo ferite da taglio

BARI – Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire cosa è accaduto in un appartamento di via San Nicolò a Maruggio, nel Tarantino, dove un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita questa mattina. A dare l’allarme è stato il nipote della vittima che viveva da sola. Sul corpo dell’anziano ci sono ferite da arma da taglio e pare che non siano stati rilevati segni di effrazione a porte e finestre. Al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa.

