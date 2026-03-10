martedì, 10 Marzo , 26

Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv

(Adnkronos) - Gli attacchi russi hanno colpito nella...

Iran: “Negoziati con Usa non all’ordine del giorno, attacchi finché necessario”

(Adnkronos) - Il ministro degli Esteri iraniano ha...

Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Il...

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Atalanta torna protagonista in Champions League....
Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis

(Adnkronos) – Stasera, martedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, torna ‘Taratata’ con uno speciale appuntamento: ‘Taratata – Tutto in una notte’, una serata evento che ripercorre i momenti più intensi e spettacolari delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. 

A riproporre questo viaggio musicale è ancora una volta Paolo Bonolis, che accompagna il pubblico attraverso le esibizioni più emozionanti, i duetti più sorprendenti e i momenti più coinvolgenti che hanno animato il palco della ChorusLife Arena di Bergamo. 

Sul palco tutti insieme: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Edoardo Leo e Giorgio Panariello. 

‘Stasera a letto tardi’, oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini
Araghchi: pronti a combattere tutto il tempo necessario

