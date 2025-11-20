giovedì, 20 Novembre , 25

Previdenza, Giubboni (Univ. Perugia): “Servono correzioni strutturali al sistema contributivo”

(Adnkronos) - “È emersa un’analisi molto importante sui...

Milesi (Parkinson Italia): “Personificare la malattia per conoscerla meglio”

(Adnkronos) - "Sono molteplici le ragioni che ci...

Tinazzi (Limpe): “Il Parkinson non è solo la malattia del tremore”

(Adnkronos) - "Non è corretto definire il Parkinson...

Balsamo (Zambon): “Alla diagnosi Parkinson poco conosciuto da pazienti”

(Adnkronos) - "I dati di una recente indagine...
tardelli:-i-giocatori-diano-di-piu-o-rischiamo-il-terzo-mondiale
Tardelli: i giocatori diano di più o rischiamo il terzo Mondiale

Tardelli: i giocatori diano di più o rischiamo il terzo Mondiale

Video NewsTardelli: i giocatori diano di più o rischiamo il terzo Mondiale
Redazione-web
Di Redazione-web

L’intervento a margine dell’Incontro con la Storia di Fondazione AEM

Milano, 20 nov. (askanews) – “Io spero che ci sia qualcosa che ci possa cambiare, spero che i giocatori si innamorino della maglia, anzi sono certo che lo sono già, ma devono dare qualcosa di più, non ci sono dubbi, altrimenti possiamo rischiare anche di non andare al terzo Mondiale”. Lo ha detto ad Askanews Marco Tardelli, ex calciatore e opinionista sportivo, in merito al calcio di oggi e alla Nazionale, durante l’appuntamento della quarta edizione del ciclo di Incontri con la Storia dal titolo “La febbre dello sport. Competizione e cooperazione tra identità, politica e spettacolo”. L’evento ha avuto luogo in occasione dell’inaugurazione della mostra annuale di Fondazione AEM quest’anno dedicata al rapporto dell’impresa con lo sport per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa. Il format è promosso da Fondazione AEM e Fondazione Corriere della Sera per riflettere sulle sfide della contemporaneità, prendendo spunto dalla storia e dal patrimonio culturale di AEM.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.