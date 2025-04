task-force-italia,-l’appello-dei-giovani-innovatori

Roma, 2 apr. (askanews) – Si è svolta oggi la giornata organizzata da CEOforLIFE dedicata alla task force su Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Digital Transformation, un appuntamento di rilievo per discutere il futuro dell’innovazione e della sicurezza digitale in Italia e in Europa. Tra i relatori di spicco, Gabriele Ferrieri, Presidente di Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha portato il suo contributo, sottolineando l’urgenza di investire in questi ambiti strategici per il progresso del Paese.

L’evento ha riunito leader aziendali, esperti del settore e rappresentanti istituzionali per affrontare le sfide e le opportunità legate alla trasformazione digitale, con un focus particolare sul ruolo dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity come pilastri per la competitività delle imprese e la tutela dei cittadini. Temi cruciali in un’epoca in cui l’innovazione tecnologica corre veloce e richiede risposte concrete per garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Gabriele Ferrieri, intervenendo nel corso della giornata, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale e la cybersecurity rappresentano il cuore pulsante dell’innovazione per i giovani, le imprese e le startup. Come Angi, crediamo fermamente che il futuro dell’Italia e dell’Europa passi attraverso investimenti mirati in queste tecnologie, capaci di generare opportunità per le nuove generazioni e rafforzare la sicurezza del nostro sistema economico. Le imprese devono essere protagoniste di questa rivoluzione digitale, sostenute da un impegno condiviso per costruire un’Europa più competitiva e protetta.” L’intervento di Ferrieri ha messo in luce l’importanza di un approccio integrato che coinvolga istituzioni, aziende e giovani talenti, con particolare attenzione al ruolo delle startup come motore di crescita e innovazione. La giornata si è conclusa con un appello a rafforzare la collaborazione pubblico-privato per affrontare le sfide globali, dalla protezione dei dati alla formazione di competenze digitali avanzate. Angi, da sempre in prima linea nella promozione dell’ecosistema dell’innovazione, conferma il suo impegno a supporto di iniziative come quella di CEOforLIFE, che rappresentano un’occasione preziosa per tracciare la rotta verso un futuro tecnologico all’avanguardia e sicuro”.