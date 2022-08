“Abbiamo incontrato con Matteo Salvini i tassisti riuniti sotto la sigla della Coop Consortaxi guidata dal presidente Ciro Langella, nella loro sede a Napoli.

La Lega sta combattendo da sola, con loro, la battaglia contro norme europee inique e contro multinazionali e Uber.

Noi non permetteremo che ciò avvenga, il nostro impegno a difesa della categoria, continuerà come avvenuto con l’intervento in occasione del Ddl Concorrenza, con lo stralcio dell’articolo 10”.

Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania, che ha partecipato all’incontro nel pomeriggio.

L’articolo Tassisti, Nappi (Lega): No ai regali alle multinazionali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento