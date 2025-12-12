tate-mcrae,-la-nuova-regina-del-pop

Classe 2003, Tate McRae nasce a Calgary, in Canada, e fin da piccola dimostra un talento straordinario per la danza.

Dopo la partecipazione al talent show So You Think You Can Dance a soli 13 anni, che le consente di farsi notare dall’industria, Tate inizia a coltivare un’altra passione: la musica.

Nel 2017 pubblica le sue prime canzoni su YouTube, tra cui One day, che supera i 40 milioni di visualizzazioni, mostrando fin da subito un talento naturale, oltre che nella danza, nella scrittura.

Nel 2019 firma il suo primo contratto discografico con RCA Records e debutta con l’EP All the things I never said, un progetto intimo e personale che mette in luce la sua emotività e la sua capacità di raccontarsi.

Nel 2020 con l’EP Too young to be sad arriva la svolta decisiva con la pubblicazione del brano You broke me first, singolo che diventa virale a livello globale iniziando a scalare le classifiche.

Con milioni di streaming e riconoscimenti internazionali, il brano conferma che Tate è ormai diventata una delle voci più interessanti del pop contemporaneo.

Nel 2022 Tate pubblica il suo primo album I used to think I could fly, in cui esplora temi legati all’ambito adolescenziale. Fin da subito diventano virali i brani di questo album come Feel like Shit e She’s all I wanna be, dimostrando fin da subito una maturità artistica notevole.

Segue poi la pubblicazione dell’album THINK LATER nel 2023, un disco che ha segnato un cambio definitivo per la carriera della cantante. In particolare il singolo greedy è diventato fin da subito una hit internazionale, incrementando ulteriormente la sua popolarità.

Nel 2025 viene ufficialmente confermata l’uscita dell’album So close to what che fin da subito ottenuto un ottimo riscontro commerciale. I brani più discussi e virali di questo album come Sports car, 2 hands e It’s ok, I’m ok hanno fin da subito scalato le classifiche globali.

Il 21 novembre ha rilasciato la versione Deluxe So close to what ??? che ha visto anche il singolo TIT FOR TAT rientrare in tutte le classifiche.

Un altro momento di grande visibilità per Tate è stato l’uscita del brano Just keep watching, scritto e prodotto per il film della Formula 1 diretto da Joseph Kosinski, con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris.

Quella di Tate non è solo una voce potente: sul palco dà il massimo, combinando canto, danza e interpretazione, al punto che la sua energia travolge il pubblico e ogni concerto diventa un’esperienza unica.

Nel 2020 debutta con All the things I never said Tour, ovvero il tour promozionale del primo EP; nel 2022 inizia il Are We Flying Tour; nel 2024 prosegue con il Think Later Word Tour e infine nel 2025 comincia il tour con più incassi: il Miss Possessive Tour, che l’ha portata a esibirsi in grandi arene e ad arrivare ai palcoscenici di portata internazionale.

I suoi tour hanno consolidato la sua reputazione come performer completa, capace di catturare e coinvolgere il pubblico a 360°.

Con la sua carriera Tate McRae ha riportato quell’idea di popstar autentica e completa, scomparsa negli ultimi 10 anni: un artista che sa cantare, ballare e raccontare emozioni, creando un legame diretto con il pubblico, imponendo uno stile riconoscibile e potente.

In pochi anni, Tate ha collezionato nomination ai Billboard Music Awards e agli MTV Awards, affermandosi come una delle voci più influenti, accostata alle figure più celebri del pop contemporaneo come Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Sabrina Carpenter e Billie Eilish.

Da Calgary alla scena musicale internazionale, Tate McRae ha dimostrato di essere molto più di una semplice cantante emergente: è una popstar a 360°, capace di unire voce, emozione e performance scenica in modo autentico e travolgente.

Con ogni suo album, singolo e tour, continua ridefinire il concetto di pop contemporaneo, conquistando nuove generazioni e riportando una figura di artista completa che ispira numerosi giovani, mostrando che talento e dedizione possono in qualche modo lasciare un segno nel mondo musicale.

Se il futuro della musica pop ha un volto, quel volto è sicuramente quello di Tate Rosner McRae.

Ilaria Ianuario