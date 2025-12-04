Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, sequestrato il telefono di un amico: le indagini

giovedì, 4 Dicembre , 25

(Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Lecce, delegati dal magistrato, hanno sequestrato il telefono cellulare di un amico di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui non si hanno più notizie dal 25 novembre.  

La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio. Questo potrebbe essere anche un modo per facilitare le investigazioni. Intanto sono continuate nelle ultime ore le ricerche della 27enne, nonostante le difficili condizioni meteorologiche in provincia di Lecce. 

