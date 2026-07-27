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Tav, Meloni: Stato non indietreggia, non è dissenso ma violenza
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Tav, Meloni: Stato non indietreggia, non è dissenso ma violenza

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La premier a Chiomonte con Piantedosi incontra le forze dell’ordine

Chiomonte (To), 27 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è andata a Chiomonte, per incontrare il personale delle Forze dell’Ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.”Centoventi operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro la Tav: uno scenario che si vede qui dietro, non è la scena di una guerra ma di una presunta contestazione. Questo non è dissenso ma violenza organizzata premeditata e come tale deve essere trattata. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro: uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere” ha detto la premier Giorgia Meloni in un video registrato sul cantiere di Chiomonte dove si è recata per portare solidarietà agli agenti feriti negli scontri di sabato con i manifestanti no Tav.”Centoventi operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti – ha proseguito – meritano una presenza delle istituzioni, ragione per cui siamo qui con Piantedosi per dire che lo Stato c’è, non intende indietreggiare, per portare solidarietà ma anche presenza a questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, con un costo esorbitante per i cittadini per questo presunto dissenso”.Meloni ha spiegato che la sua presenza è anche per “chi lavora in questo luogo, gli operai, le imprese, i tecnici, gente che si rimbocca le maniche e vede distrutto il suo lavoro da un giorno all’altro. Anche per loro siamo qui questa mattina. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili alla giustizia insieme a tutte le istituzioni preposte per questo compito”.

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