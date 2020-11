Tavecchio: “Ci sono tutti i presupposti per vedere un grande match in Napoli-Milan”

L’ex numero uno federale, Carlo Tavecchio, è intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni in casa azzurra.

Le parole di Tavecchio

“Valeri è un arbitro severo e molto bravo, con lui ho cominciato la carriera. Può dirigere Napoli-Milan, ha l’esperienza giusta. Ci sono tutti i presupposti per vedere un grandissimo match. Diritti tv? Non sarà quella la svolta che serve per salvare il nostro calcio ma la riforma dei campionati. Mi fa piacere che la Nazionale si sia ripresa con Mancini, spero che presto venga trovata la soluzione per il suo rinnovo. In Italia si curano di più gli interessi privati, in Inghilterra è molto più facile vendere i diritti tv”.

