Tavecchio (ex pres. FIGC) non ha dubbi: “La gara va sicuramente rigiocata, vi spiego perché lo dico”

Carlo Tavecchio, ex presidente federale, ha parlato a Radio Kiss Kiss del caos Juventus-Napoli e della sentenza che, ancora una volta, vede il Napoli soccombere davanti al giudice. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha tutte le possibilità di giocarsi fino in fondo questo campionato, a prescindere dalla decisione del giudice. In merito alla sentenza che cosa posso dire… il protocollo dà all’Asl la possibilità di esprimere la sua opinione sul caso sanitario in quanto autorità governativa. Così l’ASL ha ordinato alla squadra di non partire per Torino. In questo caso è fuori di dubbio che la gara deve essere giocata di nuovo. Nel caso in cui si dovesse disporre il blocco del campionato, sarebbe una tragedia. La situazione potrebbe degenerare e così anche il calcio potrebbe arrivare a chiedere dei soldi allo Stato”.