Taveri: “I giocatori avranno bisogno di allenamenti per ripartire”

Mino Taveri, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune parole a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al Coronavirus e alla possibile ripartenza del campionato. Di seguito le sue parole.

Taveri: “Bisogna far allenare i giocatori prima di ripartire”

“Non è così semplice ripartire col campionato e le coppe. Partendo il 3 maggio comunque ci sarà un grosso ingolfamento dato dal calendario: giocare ogni 3 giorni è sempre complesso. Inoltre c’è da valutare che quando ci sarà una curva discendente del contagio sarebbe meglio contenere ancora di più per limitare un riacutizzarsi. C’è da riflettere infine sui calciatori che forse andranno in scadenza di contratto: non possono scendere in campo il 30 giungo e poi liberarsi il primo luglio col rischio di farsi male. Bisogna studiare al meglio ogni tipo di situazione, ma capisco che non sia per nulla semplice”.

JANKTO MOLTO PREOCCUPATO

“Ciò che sta accadendo intorno a noi e in tutta Italia è spaventoso. Spero solo di non essere infetto. Non sento i sintomi, ma non ne sono sicuro. Siamo chiusi in un appartamento con tutta la famiglia da quasi una settimana. La cosa fastidiosa è che non possiamo andare da nessuna parte, siamo ancora in uno spazio limitato. La situazione in Italia non è affatto buona, direi spaventosa. La situazione sta peggiorando, quindi non c’è modo di indovinare quando finirà tutto”. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

