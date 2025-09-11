giovedì, 11 Settembre , 25

Tax credit per il cinema, cinque fascicoli aperti dalla Procura di Roma
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono almeno cinque i fascicoli già aperti da tempo dalla Procura di Roma in relazione al tax credit, i finanziamenti concessi per la realizzazione dei film in Italia. Gli accertamenti riguardano alcune decine di pellicole legate ad alcune società tra cui la One More Pictures, fondata da Manuela Cacciamani, attuale numero uno di Cinecittà e da lei guidata fino al giugno 2024, quando è stata nominata ad della Spa.  

Faro acceso della procura anche sulla società che ha prodotto il film di Francis Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e la figlia a Villa Pamphili. I pm capitolini hanno delegato le forze dell’ordine per acquisire atti e documenti. Le indagini sono ancora in fase iniziale e nei fascicoli già avviati su singoli episodi di finanziamento, che sarebbero contro ignoti, si ipotizzano reati finanziari, economici e contro la Pa.  

