Taylor Mega riceve un nuovo tapiro a Striscia La Notizia | Video Mediaset

Taylor Mega riceve un nuovo tapiro a Striscia La Notizia per la foto con tanto di gesto alla polizia.

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara D’Urso si è scagliata contro Taylor Mega per via di una fotografia pubblicata su Instagram in cui la influencer fa il dito medio alla polizia. Una foto che la conduttrice Mediaset non ha gradito arrivando a cacciarla dalla sua trasmissione. L’influencer non ci sta e si difende al microfono di Valerio Staffelli.

Ecco il Video Mediaset della consegna del tapiro a Taylor Mega durante la puntata odierna di Striscia La Notizia.

continua a leggere sul sito di riferimento