ROMA – Vestita come lo zio Sam – la personificazione più famosa degli Stati Uniti, nota per la campagna ‘I Want You for U.S. Army’ – e con il dito puntato verso chi la osserva. Taylor Swift appare così in uno scatto falso mentre invita tutti a votare Donald Trump. È stato realizzato con l’intelligenza artificiale e, poi, condiviso dallo stesso tycoon sul suo social Truth. Nel mirino anche le fan della cantante, nelle foto vestite con una maglia che riporta lo slogan: “Swifties for Trump”. Anche queste sono false. Il candidato repubblicano posta le immagini e scrive: “Accetto”.

“Se non lo ha sostenuto l’ultima volta, non lo sosterrà neanche adesso. Ha chiaramente perso la testa“, ha dichiarato una fonte vicina alla cantante smentendo categoricamente ogni appoggio a Trump.

TRUMP OFFRE UN RUOLO NELLA SUA AMMINISTRAZIONE A ELON MUSK

Intanto, nei giorni scorsi, Trump ha offerto indirettamente un ruolo di primo piano a Elon Musk nella sua amministrazione in caso di vittoria. “È un ragazzo molto intelligente. Lo farei sicuramente. È un ragazzo brillante”, ha spiegato ai cronisti. Il ruolo pensato per il miliardario di X e Tesla potrebbe essere quello di consigliere o di membro del suo gabinetto. Da parte di Musk, la risposta è arrivata qualche ora dopo su X: “Sono disposto a servire”, ha scritto, postando una sua foto in giacca e cravatta, mentre finge di intervenir da un ipotetico palco con alle spalle la bandiera americana e la scritta “Dipartimento dell’efficienza governativa”.

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

L’articolo Taylor Swift appoggia la campagna di Donald Trump, ma è lui stesso a lanciare la fake news proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it