Taylor Swift pubblica a sorpresa il nuovo album “Evermore”

MILANO (ITALPRESS) – Taylor Swift regala un’altra sorpresa ai suoi fan e pubblica a sorpresa, “Evermore”, il nono album in studio. Dopo l’acclamato “folklore” pubblicato la scorsa estate, l’artista continua il suo viaggio nella musica folk. Ad accompagnarla, lo stesso team del progetto precedente, Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff, Bon Iver e William Bovery.La popstar ha confessato su Instagram di trovarsi in un momento di grandissima creatività e ispirazione: “Per dirlo con franchezza, non riuscivamo più a smettere di scrivere nuova musica. Parlando più poeticamente, sembra che ci siamo ritrovati ai confini della foresta folk e che abbiamo avuto una scelta: voltarci e tornare indietro o addentrarci ancora di più nella foresta di questa musica.

