taylor-swift-si-sposa,-arrivano-gli-auguri-(inaspettati)-di-trump

Bruce Willis, la moglie rivela: “Il cervello lo sta abbandonando”

(Adnkronos) - Non migliorano le condizioni di salute...

Mostra Venezia, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation

(Adnkronos) - Francis Ford Coppola a sorpresa si...

Sinner, problemi a una mano? Jannik rassicura: “Solo una vescica”

(Adnkronos) - Problemi a una mano per Jannik...

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 26 agosto

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...
L’annuncio del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce arriva… alla Casa Bianca. Oggi, martedì 26 agosto, la cantante ha annunciato con un post pubblicato su Instagram il suo sì alla proposta del giocatore di football americana e la notizia ha fatto, inevitabilmente, il giro del mondo. A parlarne è stato anche Donald Trump, durante la sua riunione di gabinetto, in cui ha incontrato con i giornalisti. 

A domanda diretta, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: “Penso che lui sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo e penso che lei sia una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna”.  

Breve, ma conciso. Poco importa quindi a Trump che Taylor Swift sia stata in prima linea durante la campagna elettorale di Kamala Harris, schierandosi apertamente per i democratici e criticando aspramente il tycoon. Nessun rancore per il presidente Usa, soltanto tanti auguri alla coppia felice. 

 

