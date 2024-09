Taylor Swift: “Voto per Kamala Harris, una guerriera per gli Usa”

(Adnkronos) –

Taylor Swift vota per Kamala Harris. La superstar del pop prende posizione con un endorsement formale dopo il dibattito televisivo tra la vicepresidente degli Stati Uniti e Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre. “Voterò per Kamala Harris e per Tim Walz alle elezioni presidenziali 2024”, scrive Swift su Instagram dopo il confronto televisivo. “Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e per le cause che hanno bisogno del sostegno di un guerriero. Penso che sia una leader dotata e risoluta, credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos”.

L’endorsement di Taylor Swift è un bonus che può fare la differenza alle urne. La pop star, che solo su Instagram ha 283 milioni di follower, è l’idolo e il riferimento per un’intera generazione e può diventare un fattore per determinare l’orientamento di voto degli elettori più giovani.

Tim Walz, candidato alla vice presidenza con Harris, si dice “incredibilmente grato” a Taylor Swift per il suo endorsement alla loro corsa per la Casa Bianca. Il suo annuncio su Instagram “è il tipo di coraggio che serve all’America”. In un’intervista a Msnbc, Walz è entusiasta: “Sono incredibilmente grato, prima di tutto, a Taylor Swift. Lo dico anche come proprietario di un gatto, sono un altro proprietario di gatti”. Swift ha infatti postato su Instagram un’immagine che la mostra con un gatto in braccio. “È stato eloquente e chiaro ed è il tipo di coraggio di cui abbiamo bisogno in America per stare in piedi”, dice.