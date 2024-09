tazenda,-incidente-stradale:-ferite-lievi-per-la-manager

(Adnkronos) – Incidente per il gruppo musicale dei Tazenda. A raccontarlo è la stessa band sui social, spiegando che per questo motivo è saltato il concerto che avrebbero dovuto tenere questa sera a Settimo San Pietro (Cagliari).

“Abbiamo avuto un incidente. Stiamo facendo le visite. Per ora sembra evitato il peggio – spiegano su Fb – Oggi attorno alle 20,15, stavamo viaggiando sul nostro van alla volta del Concerto di Settimo San Pietro, previsto per questa sera. A pochi chilometri dal paese, una vettura che procedeva in senso opposto ha perso il controllo e ha investito tamponando frontalmente il nostro mezzo. Ora stiamo facendo accertamenti: abbiamo riportato ferite che sembrano lievi. La nostra tour manager Claudia Scanu ha riportato un’ustione per l’esplosione dell’air bag. A domani per aggiornamenti a fans e stampa. p.s. il concerto di Settimo San Pietro è rimandato a nuova data”.