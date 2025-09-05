venerdì, 5 Settembre , 25

Sanità, Collegio chirurghi: “Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale”

Dazi, Marcegaglia a Cernobbio: “Accordo Usa-Ue doloroso, bisogna cercare nuovi mercati”

Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli fino a 6 mesi

Ucraina, Tajani a Cernobbio: “Impossibile accordo prima di Natale”

“Team Jay”, la serie animata che parla di calcio e valori ai giovani

Ambassador Alessandro Matri: “Sapersi approcciare a vittoria e sconfitta”

Milano, 5 set. (askanews) – Una serie sul calcio per insegnare i valori positivi dello sport alle bambine e ai bambini. Torna l’8 settembre su Super!, il brand di Paramount per bambini e ragazzi, Team Jay, la serie animata sul calcio. Alessandro Matri ambassador e legend della Juventus con cui ha vinto 3 campionati.”Questo cartone serve a indirizzare i giovani su come affrontare lo sport e soprattutto i genitori, negli ultimi giorni sono successi fatti non belli; la serie parla dello spirito di gruppo, di come approcciarsi alla vittoria o alla sconfitta, valori importanti che stanno venendo a mancare””, ha detto.”Vita e sport vanno di pari passo – ha continuato – un valore importante è l’umiltà, credo sia molto importante rispettare le regole e saper stare in mezzo alla gente”.Il debutto della seconda stagione è previsto l’8 settembre alle 9:30 su Super! (canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky).

