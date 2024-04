Teatro, con 100mila biglietti musical Chicago sbanca botteghino

Forte: cast di altissimo livello e Stefania Rocca chiavi successo

Milano, 24 apr. (askanews) – Oltre 100.000 biglietti venduti e ‘sold out’ a ripetizione: il musical Chicago ha letteralmente ‘sbancato il botteghino’ rivelandosi lo spettacolo teatrale più visto in Italia nella stagione 2023-2024.

Un cast di altissimo livello e la presenza nello show per la prima volta di una star come Stefania Rocca che, con le sue doti artistiche e la sua professionalità, ha sostanzialmente contribuito al successo ampliando il numero di spettatori e avvicinando al teatro anche un nuovo pubblico. Sono i fattori principali che, insieme alla scelta di puntare nella stessa stagione oltre che su Milano anche su un tour nazionale, hanno consentito a questa produzione di essere, come dichiara l’amministratore delegato di Stage Entertainment, Matteo Forte, “l più grande successo che l’azienda leader nell’organizzazione di musical abbia ottenuto nelle ultime dieci stagioni”. Chicago ha chiuso la propria tournée a Bolzano martedì 23 Aprile.

Matteo Forte spiega che “per il futuro Stage Entertainment anziché focalizzarsi su titoli già realizzati nel nostro Paese si concentrerà su produzioni del tutto inedite, per questo bisognerà attendere che si rendano disponibili titoli nuovi e di interesse per il mercato”. Così per la stagione 2024/2025 la compagnia non produrrà direttamente, ma sosterrà alcuni produttori che presenteranno titoli del repertorio classico.