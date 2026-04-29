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Teatro delle Vittorie, Giuli da Fiorello: “Potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico con Beatrice Venezi alla direzione”
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Teatro delle Vittorie, Giuli da Fiorello: “Potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico con Beatrice Venezi alla direzione”

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ROMA – A La Pennicanza si continua a parlare della vicenda del Teatro delle Vittorie a Roma, location che la Rai vorrebbe cedere. “È tutelato dalle Belle Arti, prima di venderlo devono chiedere al ministro della Cultura”, ha spiegato Fiorello prima di mandare un messaggio audio direttamente ad Alessandro Giuli.

 “Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un’istanza per poter intervenire sulla questione del teatro. Abbiamo avuto un’idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai… Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?”, chiedo lo showman al ministro.

E, in diretta, arriva la risposta: “Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi ‘piccioli’ a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo nell’impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico e nominerò Beatrice Venezi alla direzione”. Su quest’ultimo punto, Fiorello scherza: “Da questa dichiarazione partiranno polemiche. Questa mi sa che è una provocazione ministro”. Poi lo showman ribatte: “A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo”.

FLORIDIA A GIULI E GIORGETTI: SALVARE TEATRO VITTORIE E INTITOLARLO A BAUDO

“Rivolgo un appello pubblico ai ministri Giorgetti e Giuli. La cessione del teatro delle Vittorie, così come di altre sedi storiche della RAI come Palazzo Labia a Venezia, non può essere archiviata come una operazione immobiliare qualunque. Qui non si vendono pareti e stanze: si smonta un pezzo di identità nazionale. E a dirlo non sono solo io, ma voci centrali dello spettacolo e del giornalismo italiano come Fiorello, Renzo Arbore, Stefano De Martino e Vincenzo Mollica, tanto per citare solo alcuni dei nomi che stanno facendo da megafono a un grande pezzo della società civile e della comunità artistica che ha frequentato e conosciuto quei luoghi. Ignorarli sarebbe un errore imperdonabile”. Così la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia.

“Per questo- prosegue- chiedo a Giorgetti e Giuli di fare il possibile per evitare la sottrazione al servizio pubblico di questo patrimonio, fermandone lo smembramento e rimettendo al centro il valore pubblico di questi spazi. Giuli in particolare valuti di esercitare il diritto di prelazione. Lo chiedo qui e lo farò ufficialmente con due interrogazioni parlamentari a entrambi i ministri. Il patrimonio della Rai è un patrimonio degli italiani e va salvato. E poi valorizzato, anche con una scelta dal valore simbolico ed identitario: intitolare il teatro delle Vittorie a Pippo Baudo”.
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