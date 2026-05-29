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Teatro, Leo con Ti racconto una storia al Palazzo dello Sport di Roma
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Teatro, Leo con Ti racconto una storia al Palazzo dello Sport di Roma

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Roma, 29 mag. (askanews) – Dopo anni di successi, tournée sold out e teatri gremiti in tutta Italia, “Ti racconto una storia” arriva per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 maggio 2027. Edoardo Leo porterà nella grande arena romana lo spettacolo diventato un cult del teatro contemporaneo italiano. Lo show (prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Ventidieci), vedrà la partecipazione di Jonis Bascir, da sempre sul palco con Edoardo, con le sue improvvisazioni musicali.

Sarà un evento pensato come una grande celebrazione condivisa con il pubblico: una festa della parola, delle storie, della comicità e dell’emozione. Un’occasione per ripercorrere il meglio di uno spettacolo che, anno dopo anno, ha conquistato spettatori di tutte le età grazie alla capacità di alternare ironia, poesia e riflessione in un dialogo diretto e autentico con la platea.

Edoardo Leo ha dichiarato: “Come si racconta una storia? Come funziona l’umorismo, la risata? A cosa serve ridere? Un viaggio lungo 30 anni fatto di appunti, ritagli, ricordi e racconti. Per capire insieme al pubblico il bisogno umano di raccontare storie e di ascoltarle. Per ragionare insieme su comicità e poesia e sul ruolo degli artisti nelle vite di tutti. Il 7 maggio al Palazzo dello Sport di Roma andrà in scena una festa. Una festa della parola e del racconto. Il meglio di Ti racconto una storia, uno spettacolo ‘unico’ per ringraziare il pubblico che in questi anni ha viaggiato insieme a me e alle mie storie”. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

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