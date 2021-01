Modifica del progetto originario per adeguarsi alle norme antipandemia: servono lavori extra per sistemare bagni e camerini degli artisti. Del Corno: palco pronto per la stagione 2021/2022 Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Teatro Lirico da adeguare alle norme Covid: il cantiere si allunga (ancora) proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento