teatro,-mattarella:-parte-essenziale-cultura,-rammaricano-chiusure

Ricevendo al Quirinale finalisti del premio “Le maschere del Teatro”

Roma, 12 set. (askanews) – “Il teatro è parte essenziale della cultura e della storia del nostro, come di qualunque altro Paese” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i finalisti e la giuria del premio “Le maschere del teatro italiano”.Il capo dello Stato ha ricordato gli esordi di Visconti, Eduardo e Strehler nell’immediato dopoguerra: “Il teatro è stato protagonista della ripresa del Paese” ha sottolineato, “e lo ha accompagnato e lo accompagna”. “Abbiamo ascoltato parole che vorrei ripetere – ha proseguito Mattarella – il teatro come veicolo, come motore di tempi di libertà, di pensiero critico, di pensiero libero, così il teatro accompagna la vita sociale, sollecita a riflettere”.”Esprimo riconoscenza al complesso del teatro nel nostro Paese – ha aggiunto – è anche un motivo di rammarico nel vedere che alcuni teatri chiudono, ma il complesso del mondo teatrale rimane per il nostro Paese un punto di riferimento” per la vita culturale e sociale.