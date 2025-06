teatro-nuovo-di-salerno:-presentata-la-stagione-teatrale-2025/2026

Comicità, leggerezza e volti amati del pubblico per dieci appuntamenti da non perdere

È stata presentata questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Salerno, la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Nuovo di via Valerio Laspro. Alla conferenza stampa erano presenti il Sindaco di Salerno, l’Assessore alla Cultura Alessandro Ferrara, e il direttore artistico Ugo Piastrella.

Il nuovo cartellone, che si snoderà da sabato 11 ottobre 2025 a domenica 22 marzo 2026, si compone di dieci spettacoli in abbonamento, tutti all’insegna della comicità. Una stagione pensata per far ridere, alleggerire e far ritrovare al pubblico il piacere di sedersi a teatro e condividere la gioia della risata.

Due i turni previsti per ciascun appuntamento: Turno A il sabato alle 21:00 e Turno B la domenica alle 18:30.

Ad aprire la stagione, l’11 e 12 ottobre, sarà Ugo Piastrella, insieme a Gennaro Morrone, con Comiche Follie, una serata di puro divertimento tra sketch e atti comici della tradizione partenopea.

Il 25 e 26 ottobre spazio alla compagnia Opera, che porterà in scena una novità firmata e diretta da G. Francese, Il turno di notte.

L’8 e 9 novembre arrivano al Teatro Nuovo tre grandi nomi della comicità italiana: Gianni Ferreri, Beatrice Fazi ed Enzo Casertano, protagonisti di Super, una nuova commedia scritta da A. Merico.

Il 22 e 23 novembre sarà la volta di Oscar Di Majo e della sua compagnia, con la brillante commedia È sciuto pazzo ’o parrocchiano.

A dicembre un solo appuntamento, ma tutto da ridere: il 6 e 7 dicembre in scena Rosario Verde con Due mariti e un bebè, uno dei suoi titoli di maggiore successo.

La stagione riprenderà dopo le festività con lo spettacolo del 17 e 18 gennaio, Grisù, scritto e interpretato da Francesco Procopio, con la partecipazione di Giancarlo Ratti.

A febbraio doppio appuntamento. Il 14 e 15 febbraio saranno protagonisti Pietro Vitolo e Marco Lanzuise con In viaggio con Dora, testo comico scritto dallo stesso Lanzuise.

Il 21 e 22 febbraio torna sul palco Ugo Piastrella, affiancato da Ciro Girardi e Teresa Guariniello, con La matassa bruta, liberamente ispirata a un’opera di Eduardo Scarpetta.

Il 7 e 8 marzo il palcoscenico si trasformerà in uno show a tutto ritmo grazie ad Antonello Costa, accompagnato da Annalisa e Giampiero Perone, con lo spettacolo Giochiamo al varietà.

A chiudere la stagione, il 22 e 23 marzo, sarà Marco Cavallaro, che firma e interpreta la nuova commedia Un amore di peso, insieme alla sua compagnia.

L’abbonamento per l’intera stagione (10 spettacoli, posto numerato) ha un costo di 150 euro (intero) e 140 euro (ridotto). Gli abbonati della scorsa stagione potranno usufruire di una prelazione sul proprio posto al prezzo speciale di 120 euro, se confermata entro il 31 agosto con un versamento minimo del 50%.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere presso il botteghino del Teatro Nuovo, aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, ad esclusione della domenica e del periodo di chiusura estiva dal 14 al 24 agosto.