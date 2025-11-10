lunedì, 10 Novembre , 25

‘Belve’ slitta di una settimana, Fagnani spoilera ospite: “Ci sarà Malgioglio”

(Adnkronos) - Salta l'appuntamento di martedì 11 novembre...

Usa, Trump concede grazia all’ex sindaco di New York Giuliani e ad altri 76

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...

L’estate di San Martino non delude, stop alla pioggia arrivano beltempo e temperature miti

(Adnkronos) - L'estate di Sana Martino non delude....

Arezzo, elicottero disperso sull’Alpe della Luna: proseguono le ricerche

(Adnkronos) - Sono ancora senza esito le ricerche...
tecnologia-e-prevenzione-per-il-colon:-fujifilm-endorunner
Tecnologia e prevenzione per il colon: FUJIFILM EndoRunner

Tecnologia e prevenzione per il colon: FUJIFILM EndoRunner

Tecnologia e prevenzione per il colon: FUJIFILM EndoRunner
Redazione-web
Di Redazione-web

L’azienda conferma l’impegno nella diagnosi precoce, anche a Forlì

Milano, 10 nov. (askanews) – Il congresso PICTURES 2025 ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per un confronto sulle più recenti evoluzioni diagnostiche e terapeutiche nel trattamento delle patologie dell’apparato digerente. Tra i temi centrali, l’endoscopia digestiva, che vanta sempre più un approccio multidisciplinare, che favorisce un’interazione e una consultazione costante tra vari specialisti.Tra i partecipanti al congresso anche Fujifilm Healthcare che ha confermato il proprio sostegno a iniziative territoriali di prevenzione e salute pubblica come “Piazza Idea – La prevenzione ci incontra”, promossa a Forlì in piazza Saffi, che ha messo al centro il tema della prevenzione oncologica e dello screening del colon-retto, ribadendo l’importanza dell’integrazione tra ospedale, medicina territoriale e cittadinanza attiva. L’azienda inoltre ha messo a disposizione il proprio training center mobile EndoRunner dotato di tre stazioni endoscopiche, per favorire una più diretta relazione tra specialisti e cittadini, ma anche per permette al grande pubblico di conoscere le tecnologie endoscopiche più avanzate.Per Fujifilm Healthcare l’obiettivo è supportare il sistema sanitario e la comunità clinica nel garantire diagnosi sempre più precoci e accurate, contribuendo concretamente alla lotta contro il tumore del colon-retto.

