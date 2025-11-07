venerdì, 7 Novembre , 25

Caso Sangiuliano, Federica Corsini: “Allibita da ostinazione Ranucci, mi tutelerò in ogni sede”

(Adnkronos) - "Sono allibita e mortificata dall’ostinazione con...

Medicina, Mirone (Siu): “Urologo più attento al dialogo nel percorso di cura”

(Adnkronos) - I pazienti "devono essere considerati" nel...

Chirurgia, Minervini (Siu): “In urologia il 54% di tutte le procedure robotiche”

(Adnkronos) - "La chirurgia robotica in urologia è...

Chirurgia, Ficarra (Siu): “Sostenibilità robotica tema improntate in urologia”

(Adnkronos) - "Uno dei temi più importanti che...
tecnologia-fra-le-corsie:-il-materiale-sanitario-lo-porta-il-robot
Tecnologia fra le corsie: il materiale sanitario lo porta il robot

Tecnologia fra le corsie: il materiale sanitario lo porta il robot

Video NewsTecnologia fra le corsie: il materiale sanitario lo porta il robot
Redazione-web
Di Redazione-web

L’idea di una startup olandese Ambyon

Amsterdam, 7 nov. (askanews) – Un robot fra le corsie, per consegnare materiale sanitario, autonomanete e senza il coinvolgimento di alcun operatore. Si chiama ambyon 1 ed è stato creato da una startup olandese.”Ci siamo focalizzati sul settore sanitario – spiega il ceo della startup che sarà presente al Ces 2026 a Las vegas (e ha partecipato al Ces Unveiled Europe ad Amsterdam – Un terzo del tempo degli operatori sanitari è dedicato ad attività logistiche, tempo che potrebbe essere impiegato in modo più proficuo nella cura dei pazienti”.Cuore del robot è il semantic Perception Core, software proprietario che gli permette di muoversi agilmente anche fra corridoi affollati secondo quanto stimano i creatori. L’obiettivo è che il robot possa occuparsi delle attività di trasporto di routine all’interno degli ospedali, spostandosi in modo autonomo tra reparti, farmacie, laboratori e altri dipartimenti senza la necessità di adottare infrastrutture, come binari ad esempio, all’interno dell’ospedale e evitando ritardi, distrazioni e errori umani.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.