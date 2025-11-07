tecnologia-fra-le-corsie:-il-materiale-sanitario-lo-porta-il-robot

L’idea di una startup olandese Ambyon

Amsterdam, 7 nov. (askanews) – Un robot fra le corsie, per consegnare materiale sanitario, autonomanete e senza il coinvolgimento di alcun operatore. Si chiama ambyon 1 ed è stato creato da una startup olandese.”Ci siamo focalizzati sul settore sanitario – spiega il ceo della startup che sarà presente al Ces 2026 a Las vegas (e ha partecipato al Ces Unveiled Europe ad Amsterdam – Un terzo del tempo degli operatori sanitari è dedicato ad attività logistiche, tempo che potrebbe essere impiegato in modo più proficuo nella cura dei pazienti”.Cuore del robot è il semantic Perception Core, software proprietario che gli permette di muoversi agilmente anche fra corridoi affollati secondo quanto stimano i creatori. L’obiettivo è che il robot possa occuparsi delle attività di trasporto di routine all’interno degli ospedali, spostandosi in modo autonomo tra reparti, farmacie, laboratori e altri dipartimenti senza la necessità di adottare infrastrutture, come binari ad esempio, all’interno dell’ospedale e evitando ritardi, distrazioni e errori umani.