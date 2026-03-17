martedì, 17 Marzo , 26
HomeVideo NewsTecnologie e Intelligenza Artificiale al servizio del paziente
tecnologie-e-intelligenza-artificiale-al-servizio-del-paziente
Tecnologie e Intelligenza Artificiale al servizio del paziente
Video News

Tecnologie e Intelligenza Artificiale al servizio del paziente

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

La ricerca di Humanitas nell’ambito del Progetto Anthem

Pieve Emanuele, 17 mar. (askanews) – Placche coronariche, tumori cerebrali, effetti dell’immunoterapia sui polmoni: sono alcuni degli ambiti di Ricerca di Humanitas, promossi nell’ambito del Progetto Anthem, una delle più significative iniziative di ricerca italiane ed europee, finanziata con 120 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR.A meno di due anni dall’arrivo di tecnologie di imaging avanzato e di una innovativa stampante 3D, ricercatori e medici Humanitas fanno il punto sui risultati dei progetti durante un evento dal titolo “Humanitas University e ANTHEM: un anno di innovazione in Imaging avanzato e Intelligenza Artificiale”, ospitato presso l’Ateneo di Pieve Emanuele: “Oggi noi celebriamo l’attività di un importante partner, ovvero Humanitas University. Grazie a loro abbiamo acquistato delle attrezzature, in particolare una macchina Photon-counting e una risonanza a 3 Tesla, che offrono prestazioni eccezionali in termini di diagnostica e prognosi. Siamo molto felici di questa collaborazione e di questa giornata” ha dichiarato Stefano Paleari, Presidente di Fondazione ANTHEMLe nuove tecnologie sono al centro di 19 studi di ricerca clinica sulla medicina predittiva e personalizzata in ambito neurologico, oncologico e cardio-respiratorio. L’obiettivo è accelerare la ricerca e trasformare le innovazioni tecnologiche in strumenti concreti per la diagnosi e la cura dei pazienti. Ha così parlato il professor Luigi Maria Terracciano, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Clinico Humanitas e Rettore Humanitas University: “Un aspetto fondamentale di questa collaborazione tra Anthem e Humanitas sarà la multidisciplinarietà, che rappresenta un elemento centrale di tutto il progetto Anthem, che è volto alla innovazione tecnologica, soprattutto in campo, qui in Humanitas, oncologico, cardiologico e neurologico”.Ad oggi sono già circa 700 i pazienti coinvolti nei progetti e una rete multidisciplinare di medici, ingegneri, ricercatori e data manager lavora insieme per sviluppare diagnosi sempre più accurate e percorsi di cura personalizzati, grazie all’integrazione tra imaging avanzato, intelligenza artificiale e ricerca clinica. “Abbiamo inoltre acquisito una stampante 3D che ci consente di ricostruire modelli che ci permettono di simulare in anticipo gli interventi chirurgici. Abbiamo quindi una tecnologia attorno alla quale si coagulano conoscenze di tipo multidisciplinare per una ricerca clinica sempre più efficace e sempre più vicina al paziente” ha dichiarato il professor Letterio Politi, Direttore Neuroradiologia IRCCS Istituto Clinico Humanitas.Un percorso che punta a portare più rapidamente l”innovazione scientifica nella pratica clinica, migliorando le opportunità di cura e la qualità di vita dei pazienti.

Previous article
Bhumika, la prima persona transgender eletta nel parlamento del Nepal
Next article
Iran: il pic-nic anti-sfiga, la ‘fogheraccia’ e le sette S. Manca poco al Nowruz, ma quest’anno non è proprio una festa…

POST RECENTI

Video News

Bhumika, la prima persona transgender eletta nel parlamento del Nepal

"Mi impegno affinché tutte le voci vengano ascoltate", ha promessoKatmandu, 17 mar. (askanews) - Si chiama Bhumika Shrestha, ha 37 anni ed è diventata la...
Video News

Tajani: corridoio Imec di straordinaria opportunità per l’economia

"Può essere garanzia di libertà e di indipendenza energetiche"Trieste, 17 mar. (askanews) - "Il corridoio Imec rappresenta una straordinaria opportunità anche per quanto riguarda il...
Video News

Le “smorfie” della rinite allergica in una mostra fotografica

L'iniziativa promossa da AAIITO dal 17 al 20 marzo a MilanoMilano, 17 mar. (askanews) - L'arrivo della primavera porta con sé un aumento della concentrazione...
Video News

Tajani: accelerare l’adesione dei paesi dei Balcani all’Ue

"Non possiamo permettere si allontanino per impegni non mantenuti"Roma, 17 mar. (askanews) - "Io credo che non si possa deludere alcun paese dei Balcani, prima...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.