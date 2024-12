Tedros (Oms): non pensavo di sopravvivere all’attacco israeliano a San’a

“Un aeroporto civile dovrebbe essere protetto, che ci sia io o meno” Roma, 28 dic. (askanews) – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato alla Reuters che non era certo di sopravvivere all’attacco aereo messo a segno giovedì scorso da Israele a San’a, in Yemen. Tedros si trovava all’aeroporto internazionale di San’a al momento dell’attacco. “Non ero sicuro che sarei sopravvissuto perché era così vicino, a pochi metri da dove ci trovavamo – ha raccontato – una leggera deviazione e sarebbe stato un colpo diretto”.

Dopo l’attacco, Tedros e i suoi colleghi hanno vagato tra i detriti, sentendo i droni passare sopra la loro testa, temendo quindi nuovi attacchi: “Non c’era alcun riparo. Niente. Quindi sei semplicemente esposto, aspetti solo che accada qualcosa”.

Raggiunto telefonicamente in Giordania, dove ieri è stato trasferito un collega delle Nazioni Unite rimasto ferito in modo grave nell’attacco, Tedros ha detto che non erano stati informati di un possibile attacco israeliano, ma che la sua missione in Yemen per ottenere il rilascio di personale Onu, di ong e missioni diplomatiche detenuto da mesi, era nota.

Il direttore Oms si è quindi detto sorpreso dal fatto che siano state prese di mira infrastrutture civili. “Quindi un aeroporto civile dovrebbe essere protetto, che ci sia io o meno”, ha rimarcato, aggiungendo: “Uno dei miei colleghi ha detto che siamo scampati per un pelo alla morte. Sono solo un essere umano. Quindi penso a coloro che affrontano la stessa cosa ogni singolo giorno. Ma almeno mi ha permesso di provare quello che provano loro”.