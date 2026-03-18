TEF26, Poggi (Eurota ETS): progetti che sono diventati realtà

Quarta edizione ispirata al concetto di equilibrio

Roma, 18 mar. (askanews) – “La quarta edizione del TEF sarà ispirata al concetto di equilibrio, oggi più che mai necessario per orientare investimenti e progetti sostenibili e innovativi. A maggio, a Taranto, torneremo a confrontarci su questo piano, ma con una maturità diversa: in questi anni abbiamo offerto una vetrina a progetti che oggi sono diventati realtà, risorse investite e posti di lavoro. Una cosa che non capita ovunque: avere un potenziale divulgativo che si traduca in una prospettiva concreta”.Lo ha evidenziato Patrick Poggi, Presidente Eurota ETS, in occasione della presentazione a Roma del TEF, Taranto Eco Forum, edizione 2026.