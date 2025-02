Tegamino’s cresce a Milano: un ristorante dopo il corner delivery

Apertura il 4 marzo, Serrone: pronti per nuovi locali in città

Milano, 23 feb. (askanews) – Tegamino’s cresce a Milano e apre il suo primo ristorante frutto della collaborazione tra il founder, Marco Serrone, e l’imprenditrice, Elisa Simonaro. Il ristorante, che alzerà la serranda il prossimo 4 marzo in viale Bligny, arriva dopo il successo per il food corner Tegamino’s go! dedicato al delivery, in via Federico Faruffini a Milano.

La pizza al tegamino, detta anche al padellino, è un lievitato tipico di Torino che, dopo una doppia lievitazione dell’impasto, viene cotto al forno in una piccola padella o in un piccolo tegame prevalentemente in ferro, precedentemente unto d’olio per renderlo antiaderente.

“Non esiste un food brand al mondo dedicato all’autentica pizza cotta al tegamino come Tegamino’s – dichiara Serrone – Il nostro slogan, It’s not a dream, taste it! incarna perfettamente la promessa di un gusto unico e inconfondibile valorizzando ingredienti selezionati e tecniche artigianali, ridefinendo il concetto di pizza tradizionale. La nostra visione è quella di diventare il punto di riferimento per l’originale pizza al tegamino in Italia, creando un format scalabile e assolutamente riconoscibile”.

“Crediamo che la pizza possa regalare alle persone un sorriso a tavola, un piatto che ci riporta tutti bambini. Con Tegamino’s ho concretizzato quella che oggi definirei la mia filosofia di vita: la passione rende tutto più buono – dichiara il founder – Nei prossimi anni, l’obiettivo è nel breve periodo quello di consolidare la presenza del brand a Milano con nuovi punti vendita in città. Parallelamente, svilupperemo il franchising, selezionando partner strategici per espanderci prima in Italia e successivamente all’estero”. Nel lungo periodo l’obiettivo è diventare “un brand di riferimento per la pizza al tegamino, con un network di locali nelle principali città, sfruttando il potenziale della delivery e delle nuove tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente. Siamo pronti a portarla ovunque: è la pizza al tegamino, una specialità che si distingue per la doppia cottura, garantendo una base croccante e un cuore soffice”.

Con un format moderno, accessibile e adatto a momenti di socialità, Tegamino’s punta a conquistare un target ampio e trasversale. Dai professionisti e lavoratori che cercano un pranzo veloce, una cena gustosa dopo una giornata di lavoro o un servizio catering, sino ai food lovers e famiglie.