AGI – Può un aeroporto nato sulle macerie essere eroico? Se la storia è quella di Tegel, la risposta è sì.

E oggi c’è una nuova conferma: lo scalo berlinese, chiuso appena tre settimane fa in parallelo all’apertura del nuovo aeroporto intitolato a Willy Brandt, è stato scelto per ospitare uno dei principali centri tedeschi per la vaccinazione anti-Covid.

Dal blocco della capitale al Covid

Dalla guerra fredda alla guerra contro la pandemia, si potrebbe dire: sì perché qui, nella zona nord-ovest della capitale tedesca, si decise il destino di Berlino. Ossia di quello che nel 1948 era l’ombelico di un mondo spaccato in due: socialismo e capitalismo democratico,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tegel, dal ponte aereo salva Berlino nella guerra fredda a hub per vaccino proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento