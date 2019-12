Categoria: Contorni

Ingredienti

Patate 700 g

Funghi champignon 350 g

Vino bianco secco 50 g

Sale grosso 1 cucchiaino

Rosmarino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Teglia di patate e funghi, passo 1

Per realizzare la teglia di patate e funghi per prima cosa pelate le patate, tagliatele a tocchetti (1) e ponetele in una ciotol capiente. Prendete i funghi, tagliate via l’estremità del gambo (2) e poi passateli velocemente sotto un getto di acqua corrente fredda per eliminare i residui di terra (3).

Teglia di patate e funghi, passo 2

Versate i funghi nella stesa ciotola (4), condite con gli aghi di rosmarino, l’olio (5), il sale grosso (6) e il pepe nero macinato.

Teglia di patate e funghi, passo 3

Versate anche il vino bianco e mescolate per insaporire, poi trasferite tutto in una pirofila con il bordo alto e cuocete in forno statico a 200° per 50 minuti. A cottura ultimata, sfornate, lasciate intiepidire e poi servite la teglia di patate e funghi ben calda.

Conservazione

La teglia di patate e funghi si conserva in frigo per un paio di giorni. Sconsigliamo la congelazione.

Consiglio

I funghi sono molto delicati, raccomandiamo di lavarli velocemente in modo che non assorbano troppa acqua, se risultano poco terrosi potete pulirli solo con un panno inumidito.

