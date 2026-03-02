lunedì, 2 Marzo , 26

Iran, Crosetto: “Blitz non comunicato ad alcun Paese Ue, io a Dubai dopo mia valutazione”

Alperia, Amort: “Obiettivo è produzione green e valore per tutti”

Iran, Tajani: “Oltre 70mila italiani nella regione, crisi potrebbe durare settimane”

Salerno, uccide il marito a coltellate: in manette una 54enne

Teheran, colpito anche l’ospedale Gandhi nel Nord della città
Teheran, colpito anche l’ospedale Gandhi nel Nord della città

Detriti in strada e case danneggiate dopo i raid

Teheran, 2 mar. (askanews) – Detriti sull’asfalto davanti all’ospedale Gandhi, nel Nord di Teheran. I media iraniani riferiscono che la struttura sanitaria è stata colpita domenica, nel secondo giorno della campagna aerea condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Teheran ha risposto con contrattacchi contro Paesi del Golfo. Le immagini mostrano danni all’ingresso dell’ospedale, vetri infranti in edifici residenziali e un’antenna dell’emittente statale IRIB 2 danneggiata.”Stavo seduto a guardare il telegiornale quando all’improvviso il lampadario è caduto davanti a me – dice Jvad, pensionato -. Poi un fumo denso ha riempito tutta la casa e porte, finestre e molte delle mie cose si sono rotte”.”L’onda d’urto è stata così intensa che non ricordo l’orario preciso, era verso tarda sera – spiega Hosein, residente nella capitale iraniana – Non siamo rimasti feriti fisicamente, ma ci facevano male le orecchie per il boato e l’onda dell’esplosione, e la nostra casa è stata danneggiata”.

